İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Van'da "İhtisas Akademi'26" programına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "Kadınlarımızla, kızlarımızla, gençlerimizle yakın iletişim kurmaya çalışıyoruz. Biz yetişirken bize yapılanı biz onlara yapmıyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmamaya çalışıyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "İhtisas Akademi'26" programına katıldı.

Programda "28 Şubat'tan Türkiye Yüzyılı'na" başlıklı konferans veren Yiğitbaşı, katılımcılara 28 Şubat ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgiler aktardı.

İletişim konusunda akademisyenlik yaptığı için medyanın bu konudaki etkisini hep çok merak ettiğini anlatan Yiğitbaşı, o dönemde medyanın bilinen en klişe şeylerinden birinin "Genç subaylar rahatsız" gibi manşetleri olduğunu anımsattı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı döneme ilişkin de bilgiler veren Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"O dönemde tüm insanlar sosyal medyadan yapılan çağrılarla sokağa çıktı. Biz de eşimle ve o zaman 8-10 yaşlarında olan oğlumla çıkmıştık. Şunu hiç unutmuyorum. Birbirinden habersiz, her türlü ideolojiden, siyasi görüşten insan dışarıdaydı. Bir arabadan Mehter Marşı, bir arabadan 10. Yıl Marşı, bir arabadan ilahi sesleri geliyordu. Hepsi 'Bu vatanı, bu milleti biz istediğimiz kişiye yönettiririz, size bu fırsatı vermeyeceğiz. Amerika bağlantısıyla biz bu ülkenin iktidarının değişmesine izin vermeyeceğiz. Menderes'i astınız, Tayyip Erdoğan'ı asmanıza izin vermeyeceğiz.' diyordu. Sokaklardaki insanların düşünceleri ve konuşmaları buydu. Ben çünkü bizzat içlerindeydim. Hepsi konuşuyorlardı."

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kadın valinin olmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir rolü var"

Hiç kimsenin ölümden, başına bir iş gelmesinden korkusunun olmadığını dile getiren Yiğitbaşı, bu gelişmelerin tarihi bir sürecin dışa vurumu anlamına geldiğini söyledi.

28 Şubat sürecinde insanların yaşadığı zorlukları, verdikleri mücadeleleri katılımcılara anlatan Yiğitbaşı, "Türkiye, şu an baktığımızda gerçekten bunlar yaşandı mı diyebileceğimiz şeyler yaşadı. Ben bile bu 28 Şubat'la ilgili ya da 15 Temmuz'la ilgili ya da kendi hayatımızla ilgili konuşmaya davet edildiğimde diyorum ki ya gerçekten bunlar yaşandı mı? Bunlar çok uzak zamanlar da değil." dedi.

Türkiye'de kadınların kendi inançları ve kimlikleriyle 2013 yılından itibaren bilgi birimlerine yönelik her türlü makamda bulunabildiklerini vurgulayan Yiğitbaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki ilk kadın vali Sayın Lale Aytaman. 1991 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde atanıyor. 1991'den sonra 20 yıl kadar hiç tekrar kadın vali atanmamış. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kadın vali görev yaptı. Lale Aytaman ilk kadın valiydi. Lale Aytaman'dan sonra 20 yıl boyunca yeniden atanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde 9 kadın vali atanıyor. Dolayısıyla işte yok şeriat geliyor, irtica geliyor, kadınlar eve kapatılacak, araba kullanabilecek mi şöyle böyle denirken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kadın valinin olmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir rolü var."

Darbeler konuşulurken aslında darbenin ekonomik maliyetlerinin de unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ın yaptığı bir açıklama var 2021'li yıllarda. Diyor ki 28 Şubat darbesinin toplam maliyeti bakın 400 milyar dolar. Yani yaklaşık 400 milyar dolar. 6 Şubat depremlerini yaşadık yakın dönemde, 2023'te. 6 Şubat depremlerinin mesela Türkiye'ye maliyeti 104 milyar dolar. Yani 28 Şubat öyle bir süreci getirdi ki aslında. Yani 'asrın felaketi' dediğimiz bir deprem dönemi yaşadık. Oradaki verdiği zararın kat kat daha fazlasını 28 Şubat sürecinden sonra yaşadık. Hükümet düştü, koalisyon hükümetleri düştü, bankaların içi boşaltıldı. Özel bankalar devredildi. Öyle bir uzun bir süreçte ne yazık ki işte enflasyon yükseldi ve bunun çok fazla ekonomiye de zararı oldu."

İçişleri Bakanlığının bir mensubu olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Yiğitbaşı, "Kadınlarımızla, kızlarımızla, gençlerimizle yakın iletişim kurmaya çalışıyoruz. Biz yetişirken bize yapılanı biz onlara yapmıyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmamaya çalışıyoruz. 'Sen böylesin şuralara gelemezsin, sen şöylesin tamam sen olursun.' Böyle bir ayrıştırma yok yani. Biz bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Her birimiz gayret ederek, çalışarak olmak istediğimiz yerde uğraşarak, didinerek olmak durumundayız." diye konuştu.

"Biz gençliğe yatırım yapıyoruz"

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van'ın Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültürden turizme ve kırsal altyapıya kadar hayatın her alanında önemli projelerin yürütüldüğünü ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 120 milyar liralık bir yatırımımız var. İnşallah 3-4 yıl içinde bitecek. 30-35 bin istihdam olacak. Bunlar gelecekle ilgili yatırımlar. Gelecek demek gençlik, enerji demek. Türkiye'nin her alanında önü ve ufku açık olduğu gibi Van'ımızı da geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bu konuda gençlik çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin en önemli genç nüfusunu barındıran illerden birisi Van. Biz gençliğe yatırım yapıyoruz. Her alanda yapıyoruz. İnşallah bu yatırımlar ileride semerelerini verecektir. Emek de zayi olmayacaktır. Bu anlamda TÜGVA'nın da anlamlı ve önemli bir yeri var."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de yakın tarihin en karanlık sayfalarından biri olan 28 Şubat'ın sadece bir siyasi müdahale olmadığını milletin değerlerine, inancına ve hürriyetine karşı örülen bir vesayet duvarı olduğunu ifade etti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kübra Nur Özkartal, geçmişte üniversitelere alınmayan bir neslin mensupları olarak bugün 81 ilde, 205 üniversitede 35 bin üniversite öğrencisiyle "İhtisas Akademi" programlarını gerçekleştirdiklerini, bu sayıyı gelecek yıllarda artırarak çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

TÜGVA İl Başkanı Hamza Sığınç'ın konuşma yapmasının ardından soru-cevap bölümüyle sona eren programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın ardından Van YYÜ Rektörlüğünü ziyaret eden Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"na geçen Yiğitbaşı, burada bir kediyi kucağına alarak sevdi, Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.