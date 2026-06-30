Terörsüz Türkiye için 2 bin 763 kontrol noktası kaldırıldı - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye için 2 bin 763 kontrol noktası kaldırıldı

30.06.2026 20:32
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabındaki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı olarak, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yıl başından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye için 2 bin 763 kontrol noktası kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye için 2 bin 763 kontrol noktası kaldırıldı - Son Dakika
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