İçişleri Bakanı: 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve bunlardan 38'inin tutuklandığını açıkladı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

04.06.2024 11:00
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 38'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta "Kalkan-23" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 38'inin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı: 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika

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