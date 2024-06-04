İçişleri Bakanı: 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 38'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta "Kalkan-23" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 38'inin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.