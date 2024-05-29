İçişleri Bakanı: Adana'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Adana'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Adana\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli gerçekleştirilen 'Kuyu-1' operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

29.05.2024 08:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli gerçekleştirilen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Adana'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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