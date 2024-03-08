İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ'da Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezini ve mahalle esnafını ziyaret etti.
Yerlikaya, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile Karapürçek Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından Altındağ Belediyesi Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezine giderek kadınların el işi çalışmalarını inceledi.
Burada yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı ve 214 broşür dağıtıldı. Proje ile öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı.
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