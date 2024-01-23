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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında trafik güvenliği toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında trafik güvenliği toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte sıfır can kaybı hedefiyle hazırlandığı vurgulandı. Yerlikaya, Türkiye'nin 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' esas alarak hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği bir ülke hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında trafik güvenliği toplantısı düzenlendi
23.01.2024 - 16:53,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıyı, kurul üyesi bakanlıkların bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, ilgili kurum ve kuruluşların başkan ve genel müdürleriyle yaptıklarını söyledi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte sıfır can kaybı hedefiyle hazırlandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı, Orgeneral, Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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