İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.
Bakan Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Sezer'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, cuma namazını da Eski Camide kıldı.
Namaz sonrası İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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