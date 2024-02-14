İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden ocağında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan\'daki maden ocağında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yerlikaya, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, 9 işçinin kayan toprak altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bölgede AFAD, JAK, TSK, EGM, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 827 personel görev yapıyor.

14.02.2024 07:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yerlikaya, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, EGM, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 339'u arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç'te incelemeler yapmak için bölgeye geldik. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli İl AFAD Müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır Birlik Müdürleri görevlendirildi.   Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, EGM, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 339 'u arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor.

Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Göçük altındaki kişileri saptayabilmek amacıyla, mobil takip sistemleri ve yer radarı gibi ekipmanlar kuruldu; sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırı görevlendirildi. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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