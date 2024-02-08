İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde dayanışmayı vurguladı

Güncel

ABD\'den Netanyahu\'ya uyarı: Böyle bir operasyon felaket olur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde; "Evindeki yorganını gönderen ninelerimiz, düğünü için ayırdığı parasını bağışlayan genç kardeşlerimiz, kumbarasında biriktirdiği harçlığı paylaşan çocuklarımız, millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi. Hamdolsun, asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem sonrasında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yerlikaya, videoyu şu açıklama ile birlikte paylaştı.

"6 Şubat depremlerinden hemen sonra Devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkanlarıyla, depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başladı. Evindeki yorganını gönderen ninelerimiz, düğünü için ayırdığı parasını bağışlayan genç kardeşlerimiz, kumbarasında biriktirdiği harçlığı paylaşan çocuklarımız, millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi. Hamd olsun Asrın felaketini hep birlikte Asrın Dayanışmasına ve Birlikteliğine dönüştürdük."