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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polisi hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polisi hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polisi hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Nurdağı kırsalında düşen polis helikopterinden yaralı olarak kurtarılan teknisyen polis memuru Emrah Yıldız'ı hastanede ziyaret etti. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

04.02.2024 16:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Nurdağı kırsalında düşen polis helikopterinden yaralı olarak kurtarılan teknisyen polis memuru Emrah Yıldız'ı hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi'nin helikopterlerinden birisi dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde düştü. Pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk şehit olurken, teknisyen polis memuru Emrah Yıldız ise yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaralı polisi hastanede ziyaret etti. Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı ziyaret açıklaması şöyle:

"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah YILDIZ kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak."

Kaynak: ANKA

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