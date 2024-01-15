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İçişleri Bakanı Şehit Özdemir'in Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Şehit Özdemir'in Mezarını Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini ziyaret ettikten sonra mezarını ziyaret etti. Yerlikaya, kabre çiçek bıraktıktan sonra depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu ve Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Şehit Özdemir\'in Mezarını Ziyaret Etti
15.01.2024 - 17:04,
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ŞEHİT ÖZDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Şerefoğlu Mahallesi'nde ailesini ziyaret ettikten sonra mahalle mezarlığına geçti. Bakan Yerlikaya, burada şehit Özdemir'in kabrini ziyaret edip, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Yerlikaya, Karacasu Mahallesi'ne geçerek depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş Valiliğini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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