İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir\'in ailesini ziyaret etti

Hükümeti eleştirip sonuna da manidar bir not düştü

Fatih Terim\'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Şerefoğlu Mahallesi'nde ailesini ziyaret ettikten sonra mahalle mezarlığına geçti. Bakan Yerlikaya, burada şehit Özdemir'in kabrini ziyaret edip, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Yerlikaya, Karacasu Mahallesi'ne geçerek depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş Valiliğini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.