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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Paylaşımı Yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Paylaşımı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i sosyal medya hesabından anma paylaşımıyla anarak, şehidin kahramanlığını ve fedakarlığını vurguladı. Paylaşımda, Fethi Sekin'in fotoğrafları ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video da yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin\'i Anma Paylaşımı Yaptı
05.01.2024 - 14:58,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek… Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca Fethi Sekin'in fotoğraflarının ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Paylaşımı Yaptı - Son Dakika
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