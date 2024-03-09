İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulundu.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir grup, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına konuşan Sakarya Aile Derneği temsilcisi Habibe Muan, Gazze'de süren katliamın 5 aydır devam ettiğini ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Muan, insanlık suçlarına karşı duyarlılık çağrısı yaparak, tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'deki zulme karşı mazlum halkın yanında yer almaya davet etti.