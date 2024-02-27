İçişleri Bakanı: Biga'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Biga'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok

İçişleri Bakanı: Biga\'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına başlamış olup, şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, ülkenin ve milletin afetlerden korunmasını diledi.

27.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA

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