İçişleri Bakanı: Çakar Kullanan 1433 Sürücüye 9 Milyon 227 Bin Lira Cezası Uygulandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Çakar Kullanan 1433 Sürücüye 9 Milyon 227 Bin Lira Cezası Uygulandı

İçişleri Bakanı: Çakar Kullanan 1433 Sürücüye 9 Milyon 227 Bin Lira Cezası Uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mevzuata aykırı şekilde araçlarında çakar kullanan 1433 sürücüye 9 milyon 227 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, trafikte önceliğin insan olduğunu vurguladı.

09.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, mevzuata aykırı şekilde  aracında çakar kullanan 1433 sürücüye 9 milyon 227 bin lira para cezası yaptırımı uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilgili mevzuatlara aykırı şekilde araçlarında çakar kullanan sürücülere yönelik ocak ayı boyunca denetimler yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri'nce yurt genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 1433 sürücüye 9 milyon 227 bin lira para cezası uygulandı. Söz konusu çakar lambaları söktürüldü.

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" dedi.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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