İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Velileri, Akşemsettinleri, Yunus Emreleri, Mevlanaları, Abdülhakim Arvasileri ile Mahmut Sami Ramazanoğlu gibi nice Allah dostları ve bugün hakka kavuşmasının 614. sene-i devriyesi vesilesiyle bir araya geldiğimiz Somuncu Baba Hazretleri'nin mayasıyla bu topraklar, bir irfan yurdu haline gelmiştir. İşte bu sebepledir ki bu toprakların ruhu İslam'dır." dedi.

Bakan Çiftçi, Aksaray'da düzenlenen Somuncu Baba 614. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı'nda, Somuncu Baba'nın yetiştirdiği Hacı Bayram-ı Veli başta olmak üzere, Anadolu'nun manevi ikliminde emeği bulunan bütün gönül sultanlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Somuncu Baba'nın bu dünyadan ayrılışının üzerinden 6 asır geçtiğini belirten Çiftçi, "Adı hala şehirlerin sokaklarında, fırınlarında, evlerinde rahmetle anılıyor. Anadolu'nun dört bir köşesinde bir insanımız Somuncu Baba adını duyduğunda, ekmeğini insanlarla paylaşan bir Allah dostunun hikayesini dinliyor." diye konuştu.

Çiftçi, Anadolu irfanının hikmetinin gündelik hayatın içinde kendini gösterdiğini, Anadolu denilen bu aziz vatanı vatan kılan, yurt kılan şeyin kılıçların keskinliğinden ziyade gönüllerin enginliği olduğunu aktardı.

Ahmet Yesevi ocağından tutuşan hikmet meşalesinin, Horasan erlerinin nefesiyle Anadolu'ya taşındığını anlatan Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Velileri, Akşemsettinleri, Yunus Emreleri, Mevlanaları, Abdülhakim Arvasileri ile Mahmut Sami Ramazanoğlu gibi nice Allah dostları ve bugün hakka kavuşmasının 614. sene-i devriyesi vesilesiyle bir araya geldiğimiz Somuncu Baba Hazretleri'nin mayasıyla bu topraklar bir irfan yurdu haline gelmiştir. İşte bu sebepledir ki bu toprakların ruhu İslam'dır." diye konuştu.

"Bize düşen bu nebevi ahlakı evimizde, işimizde ve üstlendiğimiz her vazifede yaşatmaktır"

Bu ruhun asırlardır minarelerden yükselen ezanla, anne babaların duasında, yolcuya açılan kapıda ve kimsesizin hakkını gözeten vicdanda hayat bulduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamberimiz'in komşuya iyilik, yetime merhameti ve emanete sadakati öğütleyen ahlakı Anadolu'yu Darülislam kılmıştır. Bize düşen bu nebevi ahlakı evimizde, işimizde ve üstlendiğimiz her vazifede yaşatmaktır. Ömrünü irfana ve ibadete vermiş bir Allah dostunun Rabbine bu yakarışında hepimiz için ibretler vardır. Ruz-i Vuslat'ı anarken bir gün hepimizin Rabbimize döneceğini hatırlıyoruz. O dönüşe hazırlanmak, yaşadığımız günün hakkını vermekle başlar. Bazen bunun yolu uzun zamandır halini sormadığınız bir yakınınızı anmaktan geçer. Bazen de kimsenin görmediği bir yerde sırf Allah'ın rızasını umarak iyilik yapmaktan geçer. Bu irfanın kamu hizmetinde de bir karşılığı vardır. Bir vatandaşımız, devletin kapısına geldiğinde onu dinlemek, işini vaktinde görmek, hakkını teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Hele derdini anlatmakta zorlanan bir büyüğümüz, evladının ihtiyacı için yardım isteyen bir vatandaşımız varsa, onların halini anlamak için daha fazla ihtimam göstererek çalışmak zorundayız."

Bakan Çiftçi, üstlendikleri vazifeleri bir emanet olarak gördüklerini, bu emanetin, milletin malını beytülmal bilip her kuruşunu gözetmeyi, karar verirken adaletten ayrılmamayı, ellerindeki yetkiyi milletin hizmetinde kullanmayı gerektirdiğini dile getirdi.

"Vatanı bize vatan yapan değerlere ve ilhamı Somuncu Baba gibi şahsiyetlere borçluyuz"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise bir insanın ölümünün üzerinden 600 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala hatırlanmasının, ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bu hatırlanmanın ciltler dolusu kitaplarla veyahut somut çalışmalarla değil, yetiştirdiği insanlarla olmasının da onun değerini artırdığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vatanı bize vatan yapan değerlere ve ilhamı Somuncu Baba gibi şahsiyetlere borçluyuz. Bu topraklarımızın vatan olarak kalması ve kendi kültürümüzün yaşayabilmeye devam etmesi, Somuncu Baba gibi insanları hatırlamamıza, onları hakkıyla tanımamıza bağlı. Keşke şehrimizde topluma örnekliği ile yaşantısıyla örnek olan insanların sayısı çok olsa. Somuncu Baba gibi sırrını ifşa etmeden öğrenci yetiştirmeye çalışan, sırrını ifşa etmeden yığınları ihya etmeye, abat etmeye çalışan insanların sayısı daha fazla olsa. Bizler kişisel olarak eğer üzerimize düşeni yapabilirsek, çalışkanlığımızla, doğruluğumuzla, güvenilirliğimizle, ahlakımızla ve sözümüzle beraber halimiz ile örnek olabilirsek, bugünün çocukları bizleri geçer."

Erdoğan, Somuncu Baba gibi isimlerin hakkıyla tanınmasına vesile olmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Çocukların okullarda Aksaray'ın yanı başındaki Mevlana hazretlerini, Hacı Bektaş Veli hazretlerini, Seyyid Burhaneddin hazretlerini ve onların ilham aldığı veya yetiştirdiği Akşemsettin, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi isimleri hakkıyla bilmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, "İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlardır. İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın. Anadolu'muzun önemli değeri, bu güzel şahsiyetin daha iyi tanınmasına vesile olacak nice çalışmalar inşallah özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin dikkatine sunularak devam eder." şeklinde konuştu.

Programda, Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Ayoğdu ile Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de birer konuşma yaptı.

"Leyl-ü Nehar" sohbetlerinin de yer aldığı program, Türk tasavvuf musikisi dinletisiyle sona erdi.