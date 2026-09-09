İçişleri Bakanı Çiftçi'den "güvenlik mimarisi" paylaşımı: - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi'den "güvenlik mimarisi" paylaşımı:

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- "İçişleri Bakanlığı olarak, teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi etkin kullanan, insan merkezli, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzuru tahkim eden, güveni büyüten, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

Güvenliğin, kalkınmanın ön şartı olduğuna işaret eden Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım, güvenin olmadığı yerde üretim, emniyetin olmadığı yerde güçlü bir gelecek olmaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Türkiye Yüzyılı'nı eserlerin, hizmetlerin ve güçlü devlet iradesinin yüzyılı olarak inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, güvenliği yalnızca suçla mücadele olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Güvenlik, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla kepengini açabilmesi, yatırımcımızın güvenle üretim yapabilmesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm birimlerimizle milletimizin huzuru, Türkiye'mizin güvenli yarınları için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'güvenlik mimarisi' paylaşımı: - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi'den "güvenlik mimarisi" paylaşımı: - Son Dakika
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