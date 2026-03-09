İçişleri Bakanı Çiftçi, iftarda şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Çiftçi, iftarda şehit ailesi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Çiftçi, iftarda şehit ailesi ile bir araya geldi
09.03.2026 11:57
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2017 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın Ankara'daki ailesine iftarda konuk oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2017 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın Ankara'daki ailesine iftarda konuk oldu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün akşam Ankara'da aziz şehidimiz Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın kıymetli ailesinin misafiri olduk, iftar sofralarında bir araya geldik. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ettik; kıymetli ailesiyle hasbihal ederek dualarımızı paylaştık. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri, milletimizin baş tacıdır. Bu vesileyle aziz şehidimiz Harun Aydın başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

