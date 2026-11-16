İçişleri Bakanı Çiftçi, Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında rahmet ve hürmetle andı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şiirleriyle milletimizin gönül dünyasına seslenen, diriliş düşüncesiyle nesillere kendi medeniyetinin imkanlarını hatırlatan büyük şair ve fikir adamı üstat Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin 5. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum.

Üstadın şiirinde de fikir yazılarında da aynı çağrı vardı. Kendi medeniyetimizi tanımak, onun değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe ümitle bakmak. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun."