İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı-28' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" dedi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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