İçişleri Bakanı: Gürz-8 Operasyonunda 222 Şüpheli Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 36 ilde düzenlenen "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince, 36 ilde düzenlenen "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Yerlikaya; operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.