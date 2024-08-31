İçişleri Bakanı: 25 Uluslararası Aranan Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonlarında, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İl emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtları olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."