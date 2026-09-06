İçişleri Bakanı KPSS'ye geç kalan adayları sınav merkezine yetiştiren polislere teşekkür etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları ekip araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti. Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm polislere minnettar olduğunu belirterek adaylara başarılar diledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Polisimizden tam zamanında müdahale." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin."
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