İçişleri Bakanı: Malatya'daki Deprem İhbarları Olumsuz Çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'taki 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan 3 ihbarın incelendiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.