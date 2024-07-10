İçişleri Bakanı: Malatya'daki Deprem İhbarları Olumsuz Çıktı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Malatya'daki Deprem İhbarları Olumsuz Çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'taki 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan 3 ihbarın incelendiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

10.07.2024 13:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'taki 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan 3 ihbarın incelendiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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