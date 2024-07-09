İçişleri Bakanı: Marmaris'teki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini anımsattı.

AFAD ve kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."