İçişleri Bakanı: Moskova'da terör saldırısı düzenleyen şüpheli Bodrum'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenleyen Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkililerince, İnterpol/Europol Daire Başkanlığının telefonla arandığını, "Serebriakov'un Moskova-Bodrum uçağıyla Türkiye'ye geldiği" bilgisinin iletildiğini belirtti.

Yerlikaya, Rusya Interpol Birimi yetkililerinin, Serebriakov'un Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlediği, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı bilgisini de ilettiklerini kaydetti.

Yapılan incelemeler sonucu Serebriakov'un saat 09.40'ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığının, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığının, Aktif UYAP kaydının bulunmadığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Birimi'nden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.

Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."