Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bugün, kardeşlerimizle birlik ve beraberliği daha da sağlamlaştırmak ve pekiştirmek için Azerbaycan'dayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret ederek anıt mezara çelenk bıraktı.

Çiftçi, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek buradaki anıta da çelenk sundu.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çiftçi, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a düzenlediğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir", Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatan Çiftçi, bu sözlerin Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini çok güzel özetlediğini belirtti.

Çiftçi, "Bugün, kardeşlerimizle birlik ve beraberliği daha da sağlamlaştırmak ve pekiştirmek için Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da bulunmaktan son derece mutluyum. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler daha da kökleşecek ve gelişecektir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daha da perçinleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Azerbaycan, Politika, Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:56:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.