(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti. Azerbaycan'ın milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret eden Sayın Bakanımız, anıt mezara çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu 'bir millet, iki devlet' anlayışının, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının temelini oluşturduğunu ve bu güçlü mirasın bugün de aynı kararlılıkla yaşatıldığını ifade etti."

Anıt mezardan Şehitler Hıyabanı'na geçen Sayın Bakanımız, Azerbaycan'ın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasını yad ederek Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. Ardından Azerbaycan Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Sayın Bakanımız, vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı. Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihinin, ortak mücadelelerle yoğrulmuş sarsılmaz bir kardeşlik bağına dönüştüğü vurgulandı."