Narin Güran Cinayeti: Bot Hesaplar Tomar Tomar Paylaşıyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) hakkındaki sosyal medya paylaşımlarının yüzde 38,3'ünün bot hesaplar tarafından yapıldığını, bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldı. Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü, yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi" dedi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Unutulmasın ki milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.