İçişleri Bakanı: Siberağ-3 Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Siberağ-3 Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik yapılan 'Siberağ-3' operasyonlarında 68 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, 23 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

02.08.2024 08:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik "Siberağ-3" operasyonlarında 68 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde operasyonlar yapıldığını belirtti.

Operasyonların "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya,"Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 68 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Siberağ-3 Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Siberağ-3 Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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