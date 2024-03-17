İçişleri Bakanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." bilgisini veren Yerlikaya, sporun her şeyden önce centilmenlik olduğunu vurguladı.
Yerlikaya, "Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.
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