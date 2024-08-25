İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 450 Bin 334 Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 450 Bin 334 Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 450 Bin 334 Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 450 bin 334 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

25.08.2024 09:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 450 bin 334 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 450 bin 334 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi. 2024 yılı ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası kara yollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil mobil hız tespit sistemleri ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 450 Bin 334 Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 450 Bin 334 Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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