İçişleri Bakanı Yerlikaya: 47 İlde 235 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 47 İlde 235 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili atanmasının ardından 47 ilde gerçekleştirilen eylemler sonucu 235 şüphelinin gözaltına alındığını ve 217 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

09.11.2024 16:43  Güncelleme: 16:44
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Mardin, Batman ve Halfeti Belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra

47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu. Yerlikaya, "Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması, devletimizin teminatı altındadır" dedi. Yerlikaya, DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili "Türk'ün de Kürt'ün de hakkını, hukukunu; huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Belediyeler, yerel yönetimlerin temelidir; ancak bu yetki, halka hizmet için vardır. Hiç kimse, halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler, hemşehrilerine hizmet için vardır. Belediyecilik, her koşulda ve şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır" ifadelerini kullandı.

"Başkan vekili görevlendirildikten sonra çeşitli eylemlerde 235 şüpheli gözaltına alındı"

"Belediyelerin var olma sebebi şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Terörle iltisakın hendeği değildir" diyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir. Mardin, Batman ve Halfeti Belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 47 İlde 235 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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