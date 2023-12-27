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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 toplantısını gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısında afet riskini önleyici faaliyetler ve afet sonrası çalışmaları görüştüklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 toplantısını gerçekleştirdi
27.12.2023 - 21:53,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afet riskini önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ana çözüm ortağı olan ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla Afet ve Acil Durum Kurulu 2023 yılı toplantısını yaptıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Amacımız, afet riskini önleyici faaliyetlerle afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sunmak, kurumlarımıza rehberlik etmek ve afet ve acil durumlarına ilişkin politikalar geliştirmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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