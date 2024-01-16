İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Mersin-Antalya yolunda yaşanan kaza hakkında açıklama

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüsün viraja girerken kayıp, devrildiği görüldü. Sürücüleri uyaran Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum; aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.