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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mersin-Antalya yolunda yaşanan kaza hakkında açıklama - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mersin-Antalya yolunda yaşanan kaza hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşan Bakan Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabileceğini vurgulayarak, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Mersin-Antalya yolunda yaşanan kaza hakkında açıklama
16.01.2024 - 09:02,
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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüsün viraja girerken kayıp, devrildiği görüldü. Sürücüleri uyaran Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum; aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.

Kaynak: DHA
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