İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Şehit Polis Memuru Zeki Bacak İçin Başsağlığı Mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da TIR'ın çarpması sonucu yaralanan ve dün akşam şehit olan polis memuru Zeki Bacak için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak; 20 Nisan 2025 günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Uşak merkeze bağlı Çukurağıl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit polis memuru Zeki Bacak'ın cenazesi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanacak.