İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Terörle Mücadele Açıklamaları

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli bir duruş sergileyen, bu belayla amasız, fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz. Bir taraftan sureti haktan görünüp, diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini, terör yandaşı olamaz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya konuşmasında, isim vermeden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması, görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Belediye Kanunu'nda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Biz sadece dağdaki teröristlerle, canlı bombalarla mücadele etmiyoruz. Terörizmle de onu besleyen kaynaklarla da mücadele ediyoruz. Ülkemizde 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 399 belde belediyesi var. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli bir duruş sergileyen, bu belayla amasız, fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz. Bir taraftan sureti haktan görünüp, diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini, terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir."