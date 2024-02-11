İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkımızın huzurunu bozanlara müsaade etmeyeceğiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya," Biz şehir eşkiyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kast eden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların, huzurunu bozmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"ŞU ANA KADAR 17 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

"Saldırıdan hemen sonra, emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Bu ana kadar, 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlar hızla devam ediyor. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık ve almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkiyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kast eden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların, huzurunu bozmaya devam edeceğiz."