İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kartalkaya Yangını ile İlgili Şüphelileri Açıkladı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak, çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden yaşı 18'den küçük 3 şüphelinin, çocuk şube müdürlüklerine getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi" dedi.