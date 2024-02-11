İçişleri Bakanı: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaparak, şu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığını ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonların devam ettiğini ve halkın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

11.02.2024 18:33
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında Kanarya Mahallesi'nde Mardinliler Buluşması etkinliği sırasında meydana gelen ve bir kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 17 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere, dün Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş ve saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık. Almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece\'deki silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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