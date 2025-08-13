İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muş'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muş'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu: (1)

13.08.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'a gelen Bakan Yerlikaya, Valiliği ziyaret ederek, Vali Avni Çakır'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Muş Öğretmenevinde düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na başkanlık yapan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu söyledi.

Bu kapının, kardeşliğin, birliğin ve dirliğin mühürlendiği yer olduğunu ifade eden Yerlikaya, bu mührün, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerinin de mührü olduğunu, kimsenin bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı.

"Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik ilelebet sürecektir." diyen Yerlikaya, " Malazgirt'te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız. Bu irade karşısında yenilenler başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler ama bugün bir kez daha onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle fitne odaklarının nefesi kesildiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla Terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik. Biz bugün eğer Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek boynumuzun borcudur."

Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Yerlikaya, huzur ve güvenin evde, sokakta başladığını dile getirdi.

Her bir vatandaşın kendini huzurlu ve güvenli hissetmesinin en temel öncelikleri olduğunun altını çizen Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden beri suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı."

(Sürecek)

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Kabine, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muş'ta 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muş'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.