İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muş'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'a gelen Bakan Yerlikaya, Valiliği ziyaret ederek, Vali Avni Çakır'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Muş Öğretmenevinde düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na başkanlık yapan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu söyledi.

Bu kapının, kardeşliğin, birliğin ve dirliğin mühürlendiği yer olduğunu ifade eden Yerlikaya, bu mührün, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerinin de mührü olduğunu, kimsenin bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı.

"Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik ilelebet sürecektir." diyen Yerlikaya, " Malazgirt'te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız. Bu irade karşısında yenilenler başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler ama bugün bir kez daha onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle fitne odaklarının nefesi kesildiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla Terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik. Biz bugün eğer Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek boynumuzun borcudur."

Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Yerlikaya, huzur ve güvenin evde, sokakta başladığını dile getirdi.

Her bir vatandaşın kendini huzurlu ve güvenli hissetmesinin en temel öncelikleri olduğunun altını çizen Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden beri suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı."

(Sürecek)