İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saldırıyı aydınlatmak için sıkı çalışıyoruz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saldırıyı aydınlatmak için sıkı çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saldırıyı aydınlatmak için sıkı çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, saldırının aydınlatılması için emniyet, valilik ve istihbarat birimlerinin sıkı çalıştığını belirtti. Ayrıca, yaralanan vatandaşın durumuyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetlediklerini ve şüphelilerin adalete teslim edileceğini ifade etti.

11.02.2024 00:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz." dedi.

Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralının durumuyla ilgili açıklamada bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, hekimlerden aynı değerlendirmeyi aldığını söyledi.

Yerlikaya, "Duamız Ebru kardeşimizle. Cenabıallah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti." dedi.

Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne, hep birlikte bunu aziz milletimize açıklayacağız ve şüphelileri adalete teslim etmekte de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şunu söyleyeyim biz, 31 Mart seçimi öncesinde, bu sayılı günler kala, seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var güvenlik birimlerimizle beraber. Hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Birliklerine, beraberliklerine, bu demokratik ortama kim yan bakıyorsa, onlara düz bakmak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Yerlikaya, "Devletimiz, milletimiz, birlik beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman değerli basın mensuplarımızla bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten emniyetimiz az önce de ifade ettim, çalışıyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğu zaman da bunu sizlerle beraber paylaşacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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