İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili, ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla, şevkle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, temaslarda bulunmak üzere geldiği Van'da, bir otelde düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Van'da tüm kurum ve birimlerin uyum içinde çalışma yürüttüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Van'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Yılbaşından 15 Ağustos'a kadar olan dönemi, geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 1 civarında bir azalma ama mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 11 civarında düşmenin olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz. İçişleri ailesi olarak görevimiz önce suç işlenmesini önlemek, yani suç olay sayısını düşürmek. İkinci görevimiz de bir suç işlenmişse bunu bir an önce aydınlatıp, açıklığa kavuşturup, suçluları adalete teslim etmek." diye konuştu.

Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranının Van'da yüzde 98,9 olduğunu belirten Yerlikaya, kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının da yüzde 77 olduğunu ifade etti.

Van'da otomobil ve motosiklet hırsızlık oranın azaldığını anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ocaktan bugüne kadar olan dönemi geçen yılla kıyasladığımız zaman geçen yıl Van'da 5 günde bir oto hırsızlığı olurken şu an öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı olur hale getirmişiz. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Motosiklet hırsızlığı 18'den 8'e düşmüş. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde 186 iken bu yıl 132'ye düşmüş. Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışmamız lazım. O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van'da değil, Türkiye'nin her yerinde dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs yakalandı. Bunlarla birlikte 609 silah ele geçirildi. Her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Ruhsatsız silahla ilgili aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın, taşımanın caydırıcılığıyla ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olacağını tekrar hatırlatırız."

" Hakkari'de Cilo Fest'e katıldık, 30 bin insanımızla halay çektik"

Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da organize suç örgütlerine göz açtırmadıklarını ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütünü çökerttiklerini anlattı.

Devlet ve milletten daha güçlü bir iradenin olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

" PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik ve 24 terörist etkisiz hale getirildi. 160 tutuklu, 142 de adli kontrol olduğunu söylemek istiyoruz. FETÖ ile ilgili 20 operasyonda 1 tutuklu, 20 adli kontrol var. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu, 1 adli kontrol olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili, ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla, şevkle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde artık bir tane kapalı yayla, meramız yok. Hakkari'de Cilo Fest'e katıldık, 30 bin insanımızla halay çektik, türküler, şarkılar söyledik, beraber eğlendik. Bu coğrafyada artık insanlar, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize pusu kuran terör örgütünü istemiyor."

"Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçen sayısı 55 bin 363"

Van'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Yerlikaya, 372 operasyonda gözaltına alınan 305 şüphelinin tutuklandığını aktardı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılarıyla ilgili istikrarlı bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Van'da 5261 kayıtlı yasal yabancı var. Van'da Valimizin koordinasyonunda adli birimlerle 706 operasyon yapılmış, 473 tutuklama, 269 adli kontrol var. Bu noktada vatandaşlarımızın var olan desteğinin daha da artmasını istiyoruz. Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçen sayısı 55 bin 363. Yakalanan göçmen sayısı 5 bin 914. 3 bin 402'sini sınır dışı etmişiz." diye konuştu.

Vanlılar için yatırım müjdesi de veren Yerlikaya, "Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğümüzden alınan 184 dönüm arazinin millet bahçesi yapılmasıyla ilgili milletvekillerimizin, özellikle teşkilatımızın, valimizin ve şehrimizin büyük bir beklentisiydi. Burayla ilgili hem millet bahçesi hem de gerçekten geçmişi, bugünü ve geleceği özümseyen modern bir mimariyle Van'ımıza yakışan bir hükümet konağı yani valilik binasını gelecek yılın ilk aylarında yapacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Van Valisi Ozan Balcı, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.