İçişleri Bakanlığı 16 ilde 198 şüpheliden 55'inin tutuklandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 198 şüpheliden 55'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, silah ve mühimmat ticareti yaparak suç örgütlerine lojistik destek sağladığı, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu veya bu örgütlere üye olduğu, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 198 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 55'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda 140 tabanca, 61 av tüfeği, 23 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Açıklamada, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlayanlara ve silah kaçakçılığı yaparak suç örgütlerine lojistik destek verenlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.