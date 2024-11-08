İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'ndeki binada meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden maddi destek sağlayacağını bildirdi.

08.11.2024 16:52
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'ndeki binada meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden maddi destek sağlayacağını bildirdi.

Aşgın, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Çorum Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığınca hasar tespit komisyonları kurulduğunu belirtti.

Çorum Belediyesi bünyesindeki komisyonun hasar tespit çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu aktaran Aşgın, diğer yandan da talep edenlere barınma imkanı sağlandığını kaydetti.

Patlamanın ardından yürütülen çalışmalar konusunda Çorum'un 4 milletvekilinin sürekli bilgilendirildiğini vurgulayan Aşgın, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'nın da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek, kendisine bilgi verdiklerini anlattı.

Bakan Yerlikaya'nın iki kez kendisini arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığını dile getiren Aşgın, "Devletimiz yeryüzündeki en müşfik, en şefkatli devlettir. Yaralarını sarmak için 7/24 vatandaşının yanında olan bir devletimiz var. Sayın İçişleri Bakanımız aradı ve devletimizin, bu noktada afet kapsamasına girmemesine rağmen AFAD üzerinden desteği olacağını açıkladı. Bu destekle Allah'ın izniyle çok kısa sürede yaralarımızı saracağız." dedi.

Hasar tespit komisyonunun çalışmasını tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığınca gönderilecek kaynağın Çorum Belediyesine aktarılacağını belirten Aşgın, "Bu kaynağın belediyemize ulaşması ve dağıtımıyla ilgili gerekirse belediye meclisinden de bir komisyon kurabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın sağlayacağı kaynakla inşallah kısa süre içerisinde tüm yaraları saracağız." diye konuştu.

Aşgın, patlamadan etkilenen vatandaşlara destek olunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya, Çorum Valisi Ali Çalgan ve milletvekilleri Ahlatcı ile Kaya'ya teşekkür etti.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise hasar tespit komisyonunca, yıkım kararı verilen Hilal Apartmanı haricindeki 55 konut ve iş yerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildiği, bütün müracaatların titizlikle incelendiği aktarıldı.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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