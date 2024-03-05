İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin desteklerini vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, onların fikirlerini alıp bakanlık politikalarını revize etmeye çalıştıklarını belirtti. Tekin, ayrıca yerel yönetimlerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da eğitimde desteklerini beklediklerini ifade etti.