İçişleri Bakanlığı Manisa'daki saldırıya 2 mülkiye 2 polis başmüfettişi gönderdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Manisa'daki saldırıya 2 mülkiye 2 polis başmüfettişi gönderdi

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İçişleri Bakanlığı Manisa\'daki saldırıya 2 mülkiye 2 polis başmüfettişi gönderdi
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Manisa Turgutlu'da bir lisenin yakınında meydana gelen saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi görevlendirdi. Bakanlık, olayda yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren öğrencilere acil şifa dileğinde bulundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıyla ilgili iki Mülkiye Başmüfettişi ve iki Polis Başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.

Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.

Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanlığıGüvenlik3. SayfaTurgutluMülkiyeSaldırıGüncelManisaPolisSon Dakika

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