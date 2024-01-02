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İçişleri Bakanlığı Önünde Şüpheli Kişi Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Önünde Şüpheli Kişi Polis Tarafından Vuruldu

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde dur ihtarına uymayan sırt çantalı bir şüpheli, nöbetçi polis memurlarının ateşi sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, bakanlık çevresindeki cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Şüpheli hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın kayıp olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Önünde Şüpheli Kişi Polis Tarafından Vuruldu
02.01.2024 - 00:45,  Güncelleme: 00:47
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ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi, nöbetçi polis memurlarının açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp    müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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