İçişleri Bakanlığı, Üç İstanbul Belediye Başkanını Görevden Uzaklaştırdı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahin'i görevden uzaklaştırdı. İstanbul Valiliği, Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da iki ayrı soruşturma kapsamında mahkeminin verdiği kararlar nedeniyle alınan "geçici tedbirleri" duyurdu. Bakanlığın konuyu ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hukuka aykırı olarak verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli 2025/347 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince 'geçici tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından istanbul 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'inci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince 'geçici tedbir olarak' İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahin, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'inci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince 'geçici tedbir olarak' İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeelri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."